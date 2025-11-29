إصابة 10 فلسطينيين في هجمات للمستوطنين بالضفة الغربية

رام الله- (د ب أ)

أصيب 10 مواطنين فلسطينيين، اليوم السبت، جراء هجوم مستوطنين على منطقة خلايل اللوز شرق بيت لحم بالضفة الغربية .

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إنه "تم تسجيل 10 إصابات في اعتداءات مستعمرين على المنطقة خلايل اللوز، حيث نقلت إصابة بالرصاص الحي، وثلاث إصابات بالرضوض نتيجة الضرب إلى المستشفى، فيما جرى التعامل مع الإصابات الأخرى ميدانيا".

وأفاد مصدر أمني بأن "المستعمرين حاولوا حرق منزل يعود لعائلة صلاحات، ولكن الأهالي تمكنوا من التصدي لهم".

بدورها، قالت مصادر محلية إن "عددا من المستعمرين داهموا قرية المغير شرق رام الله وقاموا بإرهاب المواطنين".

ووفق الوكالة، "تشهد قرية المغير انتهاكات متكررة نتيجة تصاعد اعتداءات المستعمرين في محيطها خلال الفترة الماضية".

وأشارت إلى أن "المستعمرين نفذوا خلال شهر أكتوبر الماضي، 766 اعتداء، في محافظات رام الله، والبيرة، ونابلس، والخليل، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.