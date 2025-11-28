الخارجية الكويتية تدين توغل وقصف إسرائيل لريف دمشق

أدانت وزارة الخارجية الكويتية، محاولة التوغل والقصف المتعمد لقوات الاحتلال الإسرائيلية على ريف دمشق، مؤكدة أن ذلك يعد انتهاكا سافرا لسيادة سوريا.

وقالت الخارجية الكويتية، في بيان لها اليوم الجمعة، إن الاعتداءات الإجرامية على سوريا امتداد للنهج الإسرائيلي المُزعزع لأمن واستقرار المنطقة ويقوض جهود خفض التصعيد.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن قوات الاحتلال إطلقت النار على المدنيين السوريين من قرية الحميدية بريف القنيطرة أثناء عودتهم من المشاركة في فعالية شعبية ببلدة خان أرنبة دعمًا لوحدة سوريا.

ووفقًا لإذاعة جيش الاحتلال، اخترق 13 إسرائيلي الحدود السورية في منطقتي جبل الشيخ وبئر عجم.

وأوضح موقع آي 24 العبري، أن الإسرائيليون الذين تسللوا للأراضي السورية قبل أمس الخميس، هم مستوطنون يحاولون تأسيس مستوطنة جديدة في الجولان.

وأوضحت صحيفة هآرتس العبرية، أن الذين اخترقوا الحدود السورية، من حركة "طلائعيو الباشان" الاستيطانية المتطرفة، وكانوا يريدون تأسيس مستوطنات فيما يطلقون عليها "غلاف الباشان" في سوريا.