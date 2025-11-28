حبس المشتبه بضلوعه في تفجير خطي نورد ستريم للغاز احتياطيا في ألمانيا

كارلسروه (ألمانيا)- (د ب أ)

تقرر حبس المشتبه بضلوعه في تدبير تفجير خطي نورد ستريم للغاز في 2022 احتياطيا في ألمانيا اليوم الجمعة، بعد تسلمه من إيطاليا.

وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام إن قاضيا في المحكمة الاتحادية في كارلسروه أمر باحتجاز الأوكراني سيرجي كيه، الذي تمنع قوانين الخصوصية الألمانية إعلان اسمه الكامل.

وتصدرت الهجمات على المشروع الألماني- الروسي المرموق عناوين الأخبار على مستوى العالم. وتسببت الانفجارات قرب جزيرة بورنهولم الدنماركية في بحر البلطيق في تدمير خطي غاز لدرجة تمنع نقل الغاز من خلالهما.

وكان الغاز الروسي يتدفق بالفعل عبر خط نورد ستريم 1 إلى ألمانيا، فيما تم الانتهاء من إنشاء خط نورد ستريم 2 قبل غزو روسيا لأوكرانيا بقليل، ولم يتم تشغيله مطلقا.

ولم تتم حتى الآن محاسبة أي شخص على الهجمات التي استهدفت المشروع.