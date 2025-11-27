فرار محتجزين اثنين من سجن فرنسي باستخدام منشار وملاءات

(د ب أ)

تمكن محتجزان من الهروب من سجن في مدينة ديجون شرقي فرنسا بعد أن قاما بنشر قضبان زنزانتهما والهبوط بحبال مصنوعة من ملاءات الأسرة ليستنشقا نسيم الحرية.

وكان الرجلان، البالغان من العمر 19 و32 عامًا، قيد الاحتجاز قبل المحاكمة، حسبما أفادت محطة بي إف إم تي في اليوم الخميس، نقلا عن ممثلي الادعاء.

ويخضع الشاب 19 عاما، للتحقيق في قضية محاولته تنفيذ عملية قتل مأجور والانتماء إلى منظمة إجرامية. وهو لديه سجل جنائي.

بينما اتهم الرجل الثاني 32 عامًا، بالتهديد واستخدام العنف الشديد ضد شريكته.

وتمكن المحتجزان من الهروب قبيل الفجر، حسبما أفادت نقابة العاملين بالسجون.

وأضافت النقابة في بيانها أنها كانت قد أشارت منذ أشهر إلى أوجه القصور الأمني في السجن، والتي تجاهلتها السلطات.

وفي قضية منفصلة، اعتقلت الشرطة سجينًا هاربًا آخر استغل رحلة تم تنظيمها للسجناء لزيارة قبة فلكية للهرب من سجن في مدينة رين غربي البلاد، حسبما أفادت تقارير إعلامية، فيما تم إيقاف مدير السجن.