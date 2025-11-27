الرئيس السوري: نركز على حماية البلاد من المخاطر داخليًا وخارجيًا

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، أنه يركز على حماية البلاد من المخاطر داخلياً وخارجياً وعلى التنمية الاقتصادية، لافتًا إلى أن أنظار العالم تتوجه إلى سوريا.

وأضاف الرئيس السوري، في تصريحات إعلامية الخميس، "نقف اليوم أمام لحظة مفصلية تاريخية تمس المنطقة بأكملها ويجب التفكير بعقلية استراتيجية وأهداف بعيدة المدى".

وأكد الشرع أن الساحل السوري يشكل أولوية له، لأنه يطل على الممرات التجارية عالمياً ودولياً، قائلا:"الساحل السوري يمتلك مقومات تثبت أن الوحدة الوطنية داخل سوريا قوية وأن التنوع الطائفي إثراء للدولة".

وأشار الرئيس السوري، إلى أن الساحل السوري سيشكل ربطا اقتصاديا قويا جدا بيننا وبين دول المنطقة بأكملها.

وأوضح الشرع، أنه يتفهم بأن هناك كثيرا من المطالب المحقة التي خرج بها الناس خلال اليومين الماضيين وبعضها مسيس.