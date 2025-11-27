إعلان

الرئيس السوري: نركز على حماية البلاد من المخاطر داخليًا وخارجيًا

كتب-عبدالله محمود:

06:19 م 27/11/2025

أحمد الشرع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، أنه يركز على حماية البلاد من المخاطر داخلياً وخارجياً وعلى التنمية الاقتصادية، لافتًا إلى أن أنظار العالم تتوجه إلى سوريا.

وأضاف الرئيس السوري، في تصريحات إعلامية الخميس، "نقف اليوم أمام لحظة مفصلية تاريخية تمس المنطقة بأكملها ويجب التفكير بعقلية استراتيجية وأهداف بعيدة المدى".

وأكد الشرع أن الساحل السوري يشكل أولوية له، لأنه يطل على الممرات التجارية عالمياً ودولياً، قائلا:"الساحل السوري يمتلك مقومات تثبت أن الوحدة الوطنية داخل سوريا قوية وأن التنوع الطائفي إثراء للدولة".

وأشار الرئيس السوري، إلى أن الساحل السوري سيشكل ربطا اقتصاديا قويا جدا بيننا وبين دول المنطقة بأكملها.

وأوضح الشرع، أنه يتفهم بأن هناك كثيرا من المطالب المحقة التي خرج بها الناس خلال اليومين الماضيين وبعضها مسيس.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد الشرع الرئيس السوري الساحل السوري الوحدة الوطنية داخل سوريا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كيف تستثمر أموالك مع الحكومة بسعر عائد يفوق البنوك؟
3 فرص تغير السوق.. كيف تستفيد مصر من حظر أوروبا سيارات البنزين؟
حُطام الحرب الغارقة في مصر.. فصل من سجلات الحرب العالمية الثانية
هاجمت الإمارات وهددت أمريكا.. أول بيان من الإخوان على قرار ترامب