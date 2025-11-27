الاتحاد الأفريقي يدين الانقلاب في غينيا بيساو ويدعو للإفراج عن إمبالو

أدان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، الانقلاب العسكري في جمهورية غينيا بيساو يوم أمس الأربعاء، والذي أسفر عن اعتقال الرئيس عمر سيسوكو إمبالو وكبار المسؤولين والقادة السياسيين، قبيل الإعلان عن نتائج الانتخابات.

وأكد علي يوسف، على سياسة عدم التسامح التي ينتهجها الاتحاد الأفريقي يجاه أي تغيير غير دستوري للحكومة، وكذا الرفض القاطع لمثل هذه الممارسات وفقا لأدواته المعيارية المتمثلة في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وإعلان لومي بشأن التغييرات غير الدستورية للحكومة، وكذا الميثاق الأفريقي للديمقراطية، وإطار إيزولويني.

وشدد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، على ضرورة احترام العملية الانتخابية الجارية والحفاظ على النظام الدستوري، وفقا لولاية لجنة الانتخابات الوطنية في غينيا بيساو بصفتها المؤسسة الوحيدة المخولة قانونا بإعلان نتائج الانتخابات الرسمية في البلاد.

ودعا علي يوسف، إلى الإفراج الفوري غير المشروط عن الرئيس إمبالو وجميع المسؤولين المعتقلين، مطالبا جميع الأطراف بممارسة ضبك النفس لتجنب تدهور الأوضاع بشكل أكبر.

وأعلنت الجيش في غينيا بيساو، مساء الأربعاء، الإطاحة بالرئيس إمبالو واعتقاله. فيما أدى جنرال عسكري اليمين الدستورية صباح الخميس رئيسا انتقاليا للبلاد.