مكسيكو سيتي- (د ب أ)

أعلن رئيس جمهورية الدومينيكان، لويس أبينادير يوم الأربعاء أن بلاده ستسمح للولايات المتحدة باستخدام قاعدة جوية في جنوب البلاد لعمليات واشنطن العسكرية ضد زوارق تهريب المخدرات المزعومة في منطقة الكاريبي.

وأوضح أن الولايات المتحدة ستحصل على وصول مؤقت إلى قاعدة سان إيسيدرو الجوية ومطار لاس أميريكاس الدولي في سانتو دومينجو، وذلك خلال زيارة وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيت للمقر الرئاسي.

وأشار الرئيس إلى أنه يمكن استخدام تلك المنشآت في العمليات اللوجستية مثل إعادة التزود بالوقود ونقل المعدات والأفراد.

وشكر هيجسيت أبينادير على هذا القرار، واصفا جمهورية الدومينيكان بأنها شريك قديم وقريب للولايات المتحدة.

ويقوم الجيش الأمريكي حاليا بتجميع قواته في منطقة الكاريبي، ودمر في الأسابيع الأخيرة نحو 20 زورقا يُشتبه بأنها تابعة لمهربي المخدرات، ما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصا وفقا لأرقام أمريكية.

ووقعت إحدى الضربات قبالة سواحل الدومينيكان في سبتمبركجزء من عملية مشتركة بين البلدين.