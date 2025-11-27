أمريكا تعلق طلبات الهجرة للأفغان بعد حادث إطلاق نار في واشنطن

واشنطن - (د ب أ)

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، تعليق البت في جميع طلبات الهجرة المتعلقة بالمواطنين الأفغان "بأثر فوري"، وذلك بعد ساعات من إطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني في واشنطن.

وقالت دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية، في منشور عبر منصة إكس، "بأثر فوري، يتم تعليق البت في جميع طلبات الهجرة المتعلقة بالمواطنين الأفغان إلى أجل غير مسمى، ريثما تجرى مراجعة إضافية لبروتوكولات الأمن والتحقق من الهوية".

ووصف ترامب، في وقت سابق، حادث إطلاق النار الذي وقع بالقرب من محطة مترو فاراجوت ويست، على مقربة من البيت الأبيض، بعد ظهر أمس الأربعاء بأنه "عمل إرهابي"، وأن مطلق النار المشتبه به قدم من أفغانستان في عام 2021.

وقال ترامب، في خطاب مصور من بالم بيتش بولاية فلوريدا، "بناء على أفضل المعلومات المتاحة، فإن وزارة الأمن الداخلي واثقة من أن المشتبه به المحتجز هو أجنبي دخل بلادنا من أفغانستان".

وأضاف ترامب أنه يلقي باللوم على سلفه، جو بايدن، قائلا إن المشتبه به "جاء جوا من قبل إدارة بايدن في عام 2021.. وتم تمديد وضعه بموجب تشريع وقعه الرئيس بايدن".

ووفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، تقدم المشتبه به بطلب لجوء في عام 2024، عندما كان بايدن لا يزال رئيسا، طلبه تمت الموافقة عليه من قبل إدارة ترامب في أبريل 2025. وتولى ترامب منصبه في يناير 2025.

وقال ترامب إنه "يجب الآن إعادة النظر في وضع كل أجنبي دخل بلادنا من أفغانستان في عهد بايدن"، مضيفا أنه "يجب أن نتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان إبعاد أي أجنبي من أي بلد لا ينتمي إلينا أو لا يضيف فائدة لبلادنا".