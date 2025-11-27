

وكالات

شهدت عدة مدن إسرائيلية، حادثة اختراق إلكتروني لافتة بعد تمكن قراصنة من السيطرة على شاشات محطات الحافلات وبث تسجيلات صوتية للناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة.

كما بث القراصنة رسائل وأغاني وأناشيد وطنية فلسطينية مناهضة لإسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الهجوم استهدف شاشات المواصلات العامة في مدن أشدود ورمات جان وموديعين، إذ فوجئ المارة بسماع الأناشيد الوطنية وصوت صفارات إنذار ورسائل ناطقة باللغة العربية.

وبحسب وزارة المواصلات الإسرائيلية، يجري التحقيق في مصدر الهجوم، وسط ترجيحات بأنه ناتج عن اختراق سيبراني لمنظومة الشاشات التابعة لشركة "Urban Digital"، والتي سبق وأن تعرضت لهجمات مماثلة في فترات سابقة.

أشارت التقارير إلى أن بث هذه الأصوات والمقاطع العربية أثار حالة من التوتر والارتباك بين المستخدمين، في ظل حالة الحساسية الأمنية التي تعيشها إسرائيل بعد أحداث 7 أكتوبر، وفقا لروسيا اليوم.