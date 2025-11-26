مصر تتولى رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

يستضيف مجلس النواب المصري في التحرير، من 27 إلى 29 نوفمبر 2025، اجتماعات المنتدى البرلماني وقمة رؤساء البرلمانات للاتحاد من أجل المتوسط، وذلك بمناسبة مرور 30 عامًا على إطلاق إعلان برشلونة.

وتتولى مصر، رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط خلال عام 2025، بمشاركة رفيعة المستوى من رؤساء البرلمانات والمتحدثين الرسميين من أوروبا والعالم العربي والدول الأعضاء، فضلُا عن كبار المسؤولين من المنظمات الإقليمية والدولية.

ومن المقرر أن يشهد الحدث حضور وفود برلمانية من أكثر من 42 دولة، إلى جانب متحدثين رئيسيين من أصحاب الخبرة والتأثير في قضايا المتوسط والتنمية المستدامة والحوار الإقليمي.

وتنعقد الاجتماعات بمناسبة مرور ثلاثين عامًا على إطلاق إعلان برشلونة الذي شكل الأساس المتين للشراكة الأورومتوسطية، وتعزيز العمل المشترك في مجالات السلم والتنمية والأمن الإقليمي.