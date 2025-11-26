خان يونس - (أ ب)



قال مسؤولون في مستشفى بغزة إن إسرائيل سلمت 15 جثة فلسطينية جديدة، وبذلك تكتمل آخر عملية تبادل بموجب وقف إطلاق النار، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاتفاق من نهايتها.

وأكد مسؤولون في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة استلام الجثث صباح اليوم الأربعاء، من الصليب الأحمر، قائلين إن إسرائيل لم تقدم أي معلومات بشأن هوياتها.

جاء ذلك بعد يوم من إعادة رفات الرهينة الإسرائيلي درور أور، الذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه قُتل في السابع من أكتوبر 2023، ما يعني أنه قد بقى جثتين لدى حماس أحدهما إسرائيلي والآخر تايلاندي في غزة، وأكدت حماس اليوم الأربعاء أنها مصرة على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق وإعادتهما.

جاء ذلك فيما التقى مسؤولون أتراك وقطريون ومصريون في القاهرة لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الهش، الذي بدأ في أكتوبر وصمد على الرغم من اتهامات الجانبين بانتهاكه.

وتشمل المراحل التالية من الاتفاق، إنشاء هيئة دولية تحكم غزة وتشرف على إعادة الإعمار، بموجب تفويض من الأمم المتحدة لمدة عامين قابل للتجديد، ومن المقرر أن تتولى قوة استقرار دولية مسلحة حفظ الأمن وضمان نزع سلاح حماس وهو مطلب رئيسي لإسرائيل.