إعلان

مقتل 10 أشخاص في غارات جوية باكستانية استهدفت شرقي البلاد

كتب : مصراوي

10:20 ص 25/11/2025

غارات جوية باكستانية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كابول، (أفغانستان)- (أ ب)

اتهمت حكومة طالبان في أفغانستان اليوم الثلاثاء، باكستان بشن غارات جوية ليلية استهدفت ثلاثة أقاليم شرقي البلاد، مما أسفر عن مقتل 10 مدنيين بينهم تسعة اطفال، وذلك في مؤشر على زيادة حدة التوتر بين الدولتين الجارتين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، في بيان على منصة التواصل الاجتماعي إكس، إن باكستان "قصفت" منزلا مدنيا في إقليم خوست، ما أسفر عن مقتل تسعة أطفال وامرأة.

وأضاف، إن غارات إضافية نفذت في إقليمي كونار وباكتيكا، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص آخرين.

ولم يعلق الجيش والحكومة الباكستانية على الفور على ذلك الادعاء، الذي يأتي بعد أكثر من شهر من اندلاع اشتباكات عابرة للحدود عندما زعمت الحكومة الأفغانية أن طائرات مسيرة باكستانية استهدفت العاصمة كابول.

ويأتي التصعيد الأخير بعد هجوم دموي قبل يوم في مدينة بيشاور شمال غربي باكستان، حيث اقتحم مهاجمان انتحاريان ومسلح مقر قوات الشرطة الاتحادية. ولقي ثلاثة من رجال الشرطة حتفهم وأصيب 11 آخرون في الهجوم الذي وقع صباح الاثنين.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن هجوم بيشاور، ولكن الشكوك سرعان ما اتجهت نحو حركة طالبان باكستان.

ووتعد طالبان باكستان مجموعة منفصلة لكنها حليفة وثيقة لطالبان أفغانستان، ويختبئ العديد من قادتها في أفغانستان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غارات جوية باكستانية حكومة طالبان أفغانستان

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نص أمر ترامب التنفيذي بتصنيف الإخوان جماعة إرهابية.. ترجمة من موقع البيت الأبيض
اليوم الثاني.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية
قفزة جديدة في سعر الدولار اليوم
أوراق التصويت طارت.. تفاصيل اقتحام نجل مرشح لجنة انتخابية وتكسير الصناديق بالدقهلية
أمطار وسيول.. توقعات طقس الساعات المقبلة