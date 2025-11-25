باكستان: القضاء على 22 عنصرا في عملية استخباراتية بإقليم خيبر بختونخوا

إسلام آباد- (د ب أ)

قضت قوات الأمن الباكستانية على "22 إرهابيا مدعومين من الهند"، في عملية قائمة على معلومات استخباراتية، بمنطقة بانو في إقليم خيبر بختونخوا الواقع في شمال غرب البلاد.

ونقلت قناة "جيو" الإخبارية الباكستانية عن مكتب العلاقات العامة للجيش الباكستاني قوله، اليوم الثلاثاء، إن العملية تأتي "في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الإرهاب".

وأفاد الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني بأن "العملية تم تنفيذها أمس، الموافق 24 نوفمبر، بناء على معلومات أفادت بوجود إرهابيين من حركة طالبان الباكستانية، المعروفة أيضا باسم /فتنة الخوارج/، وشهدت تبادلا كثيفا لإطلاق النار بين المسلحين وقوات الأمن".

وأعلن مكتب العلاقات العامة للجيش الباكستاني عن "انطلاق عملية تطهير للقضاء على أي إرهابي آخر يعمل بالوكالة لصالح الهند في المنطقة، وتعهد بمواصلة حملة مكافحة الإرهاب بلا هوادة تحت شعار /عزم الاستقامة/ للقضاء على خطر الإرهاب."