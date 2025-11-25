إعلان

انفجارات قوية في كييف بعد تحذير من هجوم صاروخي

كتب : مصراوي

02:26 ص 25/11/2025

انفجارات في كييف

وكالات

هزت انفجارات قوية العاصمة الأوكرانية كييف، تزامنا مع إصدار سلاح الجو تحذيرا من هجوم صاروخي على مستوى البلاد في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

وأفاد سلاح الجو أن هناك تهديد صاروخي يشمل كل أنحاء أوكرانيا.

يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن خطة السلام المقترحة التي تخضع للنقاش الآن مع الولايات المتحدة وأوروبا تضمنت نقاطا صحيحة، لكن هناك قضايا حساسة سيناقشها مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وذكر زيلينسكي في كلمته المسائية المصورة: "اعتبارا من الآن، وبعد محادثات جنيف، هناك نقاط أقل، لم تعد 28 نقطة، وتم دمج عدد كبير من العناصر الصحيحة في هذا الإطار".

وأضاف: "قدّم فريقنا اليوم بالفعل تقريرا عن المسودة الجديدة للخطوات، وهذا هو النهج الصحيح حقا أما القضايا الحساسة، والنقاط الأكثر حساسية، فسأناقشها مع الرئيس ترامب".

سعى مسؤولون من الولايات المتحدة وأوكرانيا الإثنين إلى تضييق هوة الخلافات بينهم فيما يتعلق بخطة سلام لإنهاء الحرب مع روسيا، وذلك بعد الاتفاق على تعديل مقترح أميركي رأت فيه كييف وحلفاؤها الأوروبيون أنه يلبي طموحات الكرملين.

وقالت واشنطن وكييف في بيان مشترك، إنهما أعدتا إطارا منقحا للسلام عقب محادثات جرت في جنيف الأحد، ورغم عدم الكشف عن أي تفاصيل، قوبلت هذه المحادثات بترحيب حذر من بعض حلفاء أوكرانيا، وفقا للغد.

انفجارات كييف هجوم صاروخي على كييف خطة أوكرانيا للسلام أوكرانيا روسيا الحرب الروسية الأوكرانية

