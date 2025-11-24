جنيف - (د ب أ)

أعلن مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث بجنيف، اختيار قطر لاستضافة الدورة التاسعة للمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث لعام 2028.

وقالت المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف هند عبدالرحمن المفتاح، في تصريح بهذه المناسبة "يشرف دولة قطر أن تستضيف في عام 2028 الدورة التاسعة للمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث"، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأضافت: "تعكس هذه الخطوة التاريخية التزامنا الثابت بتنمية القدرة على الصمود، وحماية المجتمعات، والإسهام الفاعل في الجهود العالمية في لحظة حاسمة تسبق انتهاء فترة تنفيذ إطار سِنداي".

وأعربت عن تطلع دولة قطر إلى استقبال الشركاء من مختلف أنحاء العالم في الدوحة، للعمل على التصدي للمخاطر الناشئة، والمساهمة في رسم ملامح المرحلة المقبلة من التعاون الدولي من أجل مستقبل قوامه مزيد من الأمن والقدرة على الصمود.

وسينعقد المنتدى العالمي لعام 2028 في مرحلة حاسمة بعد خمس سنوات من مراجعة منتصف المدة لإطار سِنداي، وقبل عامين من اختتامه في عام 2030، مما يمنح الدورة المقبلة أهمية استراتيجية في صياغة رؤية ما بعد 2030 للحد من الكوارث.

كما سيمثل المنتدى فرصة محورية للمجتمع الدولي لرسم مسار الحد من مخاطر الكوارث بما يتجاوز الأطر الحالية، مع اضطلاع دولة قطر بدور محوري في هذا المسعى الدولي.