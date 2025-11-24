إعلان

حرائق الغابات تهدد المناطق المحمية بشمال إيران

كتب : مصراوي

04:51 م 24/11/2025

حرائق الغابات

تهدد حرائق الغابات غابة عتيقة بشمال العاصمة الإيرانية طهران، في الوقت الذي تعاني في البلاد من طول فترة الطقس الجاف.

ونقلت شبكة إس إن إن أم الأحد عن مسؤول إقليمي إن العشرات من رجال الإطفاء كانوا يعملون على إخماد الحرائق مطلع الأسبوع في محافظة غلستان.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن الحرائق تستعر منذ أسبوعين في غابات هيركانية الكثيفة، المدرجة ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي منذ عام 2019.

ويشار إلى أنه لم يتم السيطرة على بعض الحرائق بعد.

وفي ظل اتساع نطاق الحرائق، سعت الحكومة الإيرانية للحصول على المساعدة من تركيا وروسيا من أجل احتوائها.

