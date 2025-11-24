اشتداد ثوران بركان جبل سيميرو في إندونيسيا.. فيديو

(د ب أ)

عزز الجيش الإندونيسي جهود الاستجابة للكوارث في أعقاب ثوران بركان جبل سيميرو في برونوجيو بمنطقة لوماجانج في مقاطعة جاوة الشرقية، وذلك من خلال إجراءات سريعة منسقة مع السلطات المحلية وغيرها من الأطراف المعنية.

انفجار ثان لبركان سيمرو بإندونيسيا قاذفا أعمدة ضخمة من سحب الرماد يصل ارتفاعها إلى كيلومترين#الحدث #قناة_الحدث pic.twitter.com/Qq1p4I9ZVX — ا لـحـدث (@AlHadath) November 23, 2025

ونشرت القيادة المحلية التابعة للجيش الإندونيسي أفرادا على الأرض أمس السبت، لضمان سير عمليات الطوارئ بفعالية وأمان ووفقا لاحتياجات المنطقة.

ونقلت وكالة "أنتارا" الإندونيسية للأنباء عن الكونيل كوهير، القائد العسكري للمنطقة قوله في بيان اليوم الأحد إنه "منذ ثوران البركان، قمنا بالمساعدة في عملية الإجلاء وتأمين الطرق وضمان وصول المساعدات إلى المناطق المتضررة".

وقدم الجنود المساعدة في تأمين المنطقة والحفاظ على استمرار الحركة وإدارة طرق الإجلاء.

وفي إطار الدعم الإنساني، تم توزيع 19 نوعا من المساعدات، شملت البطانيات وإمدادات وملابس الأطفال والأغذية الأساسية وغيرها من المستلزمات الضرورية.

وثار بركان جبل سيميرو،الأعلى ارتفاعا يوم الأربعاء الماضي ، حيث نفث عموداً من الرماد فوق جاوة الشرقية، كما أطلق حمماً بركانية سريعة الحركة اجتاحت عدة كيلومترات على منحدرات الجبل.

ويوجد في إندونيسيا، التي تقع ضمن ما يعرف باسم حزام النار في المحيط الهادئ، نحو 130 بركانا نشطا، أظهر العديد منها نشاطا متزايدا خلال الأشهر الأخيرة.