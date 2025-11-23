إعلان

كاتس: أنا ونتنياهو مصممان على الاستمرار في سياسة فرض الاتفاقات في لبنان

كتب-عبدالله محمود:

04:59 م 23/11/2025

يسرائيل كاتس

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه مصمم هو ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على الاستمرار في سياسة فرض الاتفاقات في لبنان وفي كل مكان.


ومن جانبه، شدد نتنياهو على مواصلة القيام بـ"كل ما هو ضروري" لمنع حزب الله في لبنان وحركة المقاومة الإسلامية حماس بقطاع غزة من استئناف نشاطاتهما وإعادة التسلح وبناء القدرات.


وقال رئيس حكومة الاحتلال:"إن هذا الأسبوع ضرب الجيش في لبنان، وسنواصل القيام بكل ما هو ضروري لمنع حزب الله من إعادة ترسيخ قدرته على تهديدنا".


وأضاف نتنياهو:"هذا ما نفعله أيضا في قطاع غزة. فمنذ وقف إطلاق النار، لم تتوقف حماس عن خرقه، ونحن نتصرف بناءً على ذلك".


وفي وقت سابق، شنت قوات الاحتلال صباح اليوم غارات جوية على العديد من المناطق في لبنان.


أفادت وزارة الصحة اللبنانية، بوقوع شهيد في غارة للعدو الإسرائيلي على بلدة عيتا الشعب بقضاء بنت جبيل جنوبي البلاد.

