أبوظبي - ( د ب أ)

حذر مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، من المخاطر المتزايدة المرتبطة باستخدام منافذ الشحن العامة غير الموثوقة، مؤكداً أن 79% من المسافرين يعرضون بياناتهم الشخصية للخطر من دون علمهم عند شحن أجهزتهم من منافذ غير آمنة في الأماكن العامة.

وقال المجلس، في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات ( وام ) اليوم الأحد، إن بعض منافذ الشحن العامة قد تكون مزودة ببرمجيات خبيثة أو أنظمة خفية قادرة على الوصول إلى البيانات الشخصية عبر ما يعرف بـ "هجمات الشحن الخبيث" وذلك من خلال بروتوكولات نقل الوسائط أو الصور التي تُفعل تلقائياً عند توصيل الأجهزة.

وأكد مجلس الأمن السيبراني أن تجاهل إجراءات الحماية واستخدام منافذ شحن غير آمنة قد يؤدي إلى سرقة البيانات وكلمات المرور أو تثبيت برامج ضارة على الهواتف دون علم المستخدم.

وأضاف أن 68% من الشركات تعرضت لهجمات مصدرها منافذ شحن غير موثوقة ما تسبب في اختراق بياناتها والبنية التحتية الرقمية الخاصة بها.

وذكر المجلس عدداً من العلامات التحذيرية التي قد تشير إلى تعرض الأجهزة لهجمات من هذا النوع ومنها الاستنزاف السريع للبطارية، وبطء أداء التطبيقات، وتكرار انهيار النظام، إضافة إلى ظهور رموز أو رسائل غير مألوفة على الجهاز.

وقدّم مجلس الأمن السيبراني مجموعة من الإرشادات الوقائية بهذا الخصوص أبرزها ضرورة اصطحاب شاحن شخصي أثناء السفر، وتجنب استخدام منافذ الشحن العامة قدر الإمكان، ورفض أي طلبات لنقل البيانات أثناء عملية الشحن.

وأوصى المجلس بتفعيل التحقق بخطوتين واستخدام تقنيات الدخول البيومتري مثل البصمة أو التعرف على الوجه ومراجعة الأذونات التي تطلبها التطبيقات، إضافة إلى التأكد من عدم منح أي صلاحيات غير ضرورية للوصول إلى الصور أو الرسائل أو جهات الاتصال.

وشدد المجلس على ضرورة التأكد من سلامة التطبيقات المثبتة على الأجهزة لافتاً إلى أن بعض التطبيقات قد تحتوي على برمجيات خبيثة تتيح للقراصنة سرقة البيانات الشخصية أو التجسس على المستخدمين وقد تمتد مخاطرها إلى الاحتيال المالي وسرقة بيانات البطاقات البنكية والحسابات الإلكترونية.

وكان مجلس الأمن السيبراني الإماراتي أطلق حملة توعوية أسبوعية ضمن مبادرة النبض السيبراني، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بالممارسات الآمنة في الفضاء الرقمي وتقديم إرشادات لكيفية مواجهة التهديدات السيبرانية المختلفة.