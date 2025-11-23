إعلان

خلال 24 ساعة.. الدفاع الروسية تٌسقط 75 مسيرة أوكرانية غربي البلاد

كتب : مصراوي

07:45 ص 23/11/2025

مسيرات أوكرانية

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 75 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية في مقاطعات جنوب غربي البلاد.

وتواصل قوات كييف استهداف مناطق جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، فيما يستمر الجيش الروسي في تقدمه على جميع المحاور.

وأكد الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية، لإبعاد قوات كييف عن الأراضي الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ والأسلحة الغربية التي تستهدف بها روسيا، وفقا لروسيا اليوم.

مسيرة أوكرانية إسقاط مسيرة أوكرانية روسيا الدفاع الروسية الحرب الروسية الأوكرانية

