ارتفاع حصيلة الوفيات من الفيضانات والانهيارات الأرضية بفيتنام لـ43

كتب : مصراوي

12:51 م 21/11/2025

الفيضانات والانهيارات الأرضية بفيتنام

هانوي- (د ب أ)

أعلنت السلطات الفيتنامية، اليوم الجمعة، أن الأمطار الموسمية والانهيارات الأرضية الناجمة عنها أسفرت عن وفاة 43 شخصا في فيتنام منذ مطلع الأسبوع الماضي.

وأضافت وكالة إدارة الكوارث الحكومية أن تسعة آخرين مازالوا في عداد المفقودين.

وغمرت المياه حوالي 70 ألف منزل، مما أجبر الآلاف على إخلائها. كما صعد الكثير من السكان إلى أسطح منازلهم.

ونفقت عشرات الآلاف من الحيوانات بسبب الفيضانات.

ووصفت وسائل الإعلام المحلية الوضع بأنه "فيضان تاريخي".

وتشمل المناطق الأسوأ تضررا كوي نهون الساحلية في نها ترانج وغيرها من المناطق بوسط فيتنام.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية هطول المزيد من الأمطار مطلع الأسبوع.

ومساء الأحد، علقت حافلة سياحية في المنطقة جراء انهيار أرضي ودفنت تحت الأرض والصخور.

ولقي ستة أشخاص حتفهم في الحادث وأصيب 19 آخرين.

وأوائل الشهر الجاري، لقي العشرات حتفهم بالفعل عندما أدى هطول الأمطار الغزيرة إلى فيضانات شديدة بوسط البلاد.

