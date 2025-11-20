أكسيوس: زيلينسكي يوافق على خطة ترامب للسلام في أوكرانيا

نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أكد لواشنطن استعداده للعمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خطة السلام الجديدة لوقف حربها مع روسيا.

وصرح مسؤول أوكراني، لـ"أكسيوس"، بأن القرار الأوكراني هو محاولة للعمل على الخطة بشكل مشترك لجعل السلام ممكنا.

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن إدارة ترامب أكدت لأوكرانيا والأوروبيين بأن الخطة فاعلة وسيتم أخذ مواقفهم في الاعتبار.

وأكد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، لوزير الخارجية الألماني يوهان فادفول، أن الخطة الجديدة إطار أفكار يتضمن المواقف الأوكرانية والروسية.

ووفقًا للموقع الأمريكي أكسيوس، فإن ويتكوف أوضح لوزير خارجية ألمانيا أن من لم تعجبه أجزاء من خطة ترامب عليه إبلاغ أمريكا وستحاول إيجاد حل وسط.

وأشار مسؤول أمريكي خلال حديثه لـ"أكسيوس"، أن الضغط على زيلنسكي من الممكن يجعله أكثر استعدادا لتقديم تنازلات صعبة من أجل السلام.

وفي وقت سابق، أكد مكتب زيلينسكي، أنه تلقى مسودة خطة السلام من أمريكا بشأن إنهاء الحرب مع روسيا.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن مسؤولون أمريكيون، أن إدارة ترامب أعدّت 28 نقطة في خطة السلام لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأكد وول ستريت، أن الخطة وضعت بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر، بالتشاور مع كيريل دميترييف، المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.