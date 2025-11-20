إعلان

أكسيوس: زيلينسكي يوافق على خطة ترامب للسلام في أوكرانيا

كتب-عبدالله محمود:

09:03 م 20/11/2025

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أكد لواشنطن استعداده للعمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خطة السلام الجديدة لوقف حربها مع روسيا.

وصرح مسؤول أوكراني، لـ"أكسيوس"، بأن القرار الأوكراني هو محاولة للعمل على الخطة بشكل مشترك لجعل السلام ممكنا.

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن إدارة ترامب أكدت لأوكرانيا والأوروبيين بأن الخطة فاعلة وسيتم أخذ مواقفهم في الاعتبار.

وأكد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، لوزير الخارجية الألماني يوهان فادفول، أن الخطة الجديدة إطار أفكار يتضمن المواقف الأوكرانية والروسية.

ووفقًا للموقع الأمريكي أكسيوس، فإن ويتكوف أوضح لوزير خارجية ألمانيا أن من لم تعجبه أجزاء من خطة ترامب عليه إبلاغ أمريكا وستحاول إيجاد حل وسط.

وأشار مسؤول أمريكي خلال حديثه لـ"أكسيوس"، أن الضغط على زيلنسكي من الممكن يجعله أكثر استعدادا لتقديم تنازلات صعبة من أجل السلام.

وفي وقت سابق، أكد مكتب زيلينسكي، أنه تلقى مسودة خطة السلام من أمريكا بشأن إنهاء الحرب مع روسيا.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن مسؤولون أمريكيون، أن إدارة ترامب أعدّت 28 نقطة في خطة السلام لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأكد وول ستريت، أن الخطة وضعت بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر، بالتشاور مع كيريل دميترييف، المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خطة ترامب للسلام في أوكرانيا واشنطن روسيا ترامب زيلنسكي الرئيس الأوكراني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة