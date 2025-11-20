الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 10 مسؤولين روس

كتب-عبدالله محمود:

أعلن الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات على 10 مسؤولين روس لتورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان وقمع المعارضة الديمقراطية.

ويدرس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم اليوم الخميس في بروكسل، تكثيف التعاون مع الدول التي تسجل السفن في محاولة للحد من هذه السفن التي تستخدمها روسيا للالتفاف على عقوبات الاتحاد، وفقا لأشخاص مطلعين على الخطط.

وأكد كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي كاجا كالاس، خلال تصريحات لـ"بلومبرج"، إن المسؤولين سيناقشون خلال اجتماع اليوم ما الذي يمكننا فعله بأسطول الظل، لافتًا إلى أنه سيؤثر بشكل على كبير على إيرادات روسيا لتمويل حربها على أوكرانيا.

ووفقًا لموقع بلومبرج، فإن بولند اقترحت لوائح وتنسيقات جديدة، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا الشائكة مثل ما إذا كان مسموحًا للسلطات بالصعود على متن السفينة أم لا.