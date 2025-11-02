سول - (د ب أ)

تفقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون جاهزية وحدة العمليات العسكرية الخاصة وأعطى تعليماته لتطويرها، بحسب ما أوضحته وسائل إعلام كورية شمالية اليوم الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم زار مقر الفيلق الحادي عشر للجيش الشعبي الكوري في اليوم السابق وشاهد جلسة تدريبية، معربا عن رضاه الكبير عن وضع الحرب المثالي.

ويعد الفيلق الحادي عشر وحدة القوات الخاصة الأكثر نخبوية في الجيش الكوري الشمالي والتي نشرت في روسيا في أواخر العام الماضي لدعم حربها مع أوكرانيا واكتسبت خبرة في الحرب الحديثة، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وتأتي الزيارة التفقدية في اليوم الذي أجرى فيه الرئيس لي جيه ميونج محادثات قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينج على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في مدينة جيونجو، جنوب شرق سول.

وقبيل القمة، قال المكتب الرئاسي في سول إن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية سيكون على جدول أعمال محادثات القمة بين لي وشي، لكن النتائج التي تم الكشف عنها بعد القمة لم تذكر أي شيء من هذه القضية.

وقال كيم أثناء جولة في متحف الوحدة إن إرادة الحزب الحاكم ورغبته هي تحويل الجيش بأكمله إلى جيش قوي وبطولي مثل الوحدة التي تحقق النصر دائما في كل معركة.

وذكرت الوكالة أن الزعيم تلقى إحاطة حول الخطة التشغيلية للوحدة وحدد السياسات الاستراتيجية والمهام المهمة لتطوير قوات العمليات الخاصة.

وأكد كيم أيضا على ضرورة اتخاذ إجراء تنظيمي وهيكلي عسكري لتعزيز الوحدة، وأضاف أن اللجنة العسكرية المركزية للحرب ستدرس القضية على نطاق كامل.

كما شاهد تدريب الوحدة، وأعرب عن رضاه التام عن الوضعية الحربية المثالية، قائلا إن الجيش على أهبة الاستعداد للدفاع التام عن سيادة الدولة وحقوقها التنموية، وصون مصير الشعب ومستقبله بشكل موثوق.

ونددت كوريا الشمالية يوم السبت بإعلان المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي أن نزع السلاح النووي مدرج على جدول أعمال القمة الكورية-الصينية، ووصفته بأنه حلم بعيد المنال.