الناطق باسم الكرملين: نتابع باهتمام التطورات في فنزويلا



وكالات

أكد الناطق الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن روسيا تتابع باهتمام التطورات في فنزويلا.

جاء ذلك في معرض تعليقه على تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية التي زعمت مؤخرا أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو توجه برسالة إلى كل من روسيا والصين وإيران طلب فيها مساعدة عسكرية.

وحسب تقرير الصحيفة، فإن الرسالة المزعومة تضمنت بنودا محددة بشأن ما تحتاجه فنزويلا من المساعدات العسكرية، وخصوصا الصواريخ والطائرات والرادارات.

يأتي ذلك على خلفية التوترات حول فنزويلا الناجمة عن الأنشطة العسكرية الأمريكية في المنطقة، حيث نشرت الولايات المتحدة قوات إضافية في أعقاب ضرباتها إلى قوارب قالت واشنطن إنها كانت تستخدم لتهريب المخدرات، والتقارير الإعلامية بشأن إمكانية توجيه ضربات إلى مواقع على الأراضي الفنزويلية.

وتبرر واشنطن أعمالها بضرورة محاربة المخدرات وتوجه اتهامات إلى السلطات الفنزويلية بعد اتخاذ خطوات كافية في هذا المجال.

ورفض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الاتهامات الأمريكية واستنكر الضغط الذي تمارسه واشنطن، وفقا لروسيا اليوم.