خطة ترامب لإنهاء الحرب بأوكرانيا.. ماذا تتضمن؟ وكيف رأتها موسكو وكييف؟

في إطار المساعي الأمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، تتكشف ملامح خطة جديدة مكونة من 28 نقطة مستوحاة من اتفاق غزة، وفق ما نقله موقع "أكسيوس" عن مصادر.

وكشف مسؤول أمريكي، أن خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا تمنح روسيا أجزاء لا تسيطر عليها حتى الآن شرقي أوكرانيا، في مقابل ضمانات أمنية أمريكية لأوروبا وكييف ضد أي عدوان مستقبلي من قبل موسكو.

ومن المرجح أن تنظر أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيين إلى الخطة الأمريكية باعتبارها تنازلا لروسيا.

يقول المسؤول الأمريكي، إن واشنطن ترى أن هناك ترجيحات بأن تخسر أوكرانيا أراضيها في كل الأحوال إذا استمرت الحرب، موضحا أن "من مصلحة كييف التوصل إلى اتفاق الآن".

في الوقت الحالي، لا يزال الخلاف قائما بين موسكو وكييف بشأن الطرف الذي سيسيطر على أي منطقة بعد انتهاء الحرب، وكذلك كيفية ضمان عدم استئناف الحرب مجددا من قِبل روسيا في المستقبل.

ما الذي تنص عليه خطة ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا؟

وفقا لما ذكره موقع "أكسيوس"، تمنح خطة ترامب روسيا السيطرة على إقليم دونباس الذي يضم منطقتي لوجانسك ودونيتسك، رغم سيطرة الجيش الأوكراني على ما يقرب من 14.5 من أراضيه وفق تحليلات معهد دراسة الحرب.

مع ذلك، ستبقى دونباس بعد انتقالها إلى السيطرة الروسية منزوعة السلاح، حيث سيُحظر على موسكو نشر قوات عسكرية فيها.

إلى جانب ذلك، تنص الخطة الامريكية على تجميد القتال في منطقتي خيرسون وزابوروجيا عند خطوط السيطرة الحالية، فيما ستتخلى موسكو عن بعض المناطق التي تسيطر عليها فيهما، بشرط مواصلة المفاوضات.

وتضمن الخطة، اعتراف الولايات المتحدة ودول أخرى بالتبعية القانونية لشبه جزيرة القرم وإقليم دونباس إلى روسيا، غير أنه لن يتوجب على أوكرانيا الاعتراف بذلك.

وفي تصريحات لـ"أكسيوس"، قال مسؤول أوكراني إن الخطة تتضمن بندا يفرض قيودا على حجم الجيش الأوكراني وأسلحته بعيدة المدى، مقابل ضمانات أمنية أمريكية.

وأشار إلى ان خطة ترامب شملت تنازلات أوكرانية في إقليم دونباس، فيما لا يزال من غير الواضح ما ستتضمنه الضمانات الأمريكية بخلاف وعدها بالتصدي لأي عدوان روسي مستقبلي.

خطة أمريكية: بصياغة قطرية تركية

ذكر مصدران مطلعان، أن قطر وتركيا تشاركان في صياغة خطة الرئيس الأمريكي الجديدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا ودعم جهود الوساطة الأمريكية.

وأكد مصدر، أن تركيا وقطر يمكنهما المساعدة في إنهاء الحرب بأوكرانيا كما ساعدتا في إنهاء حرب غزة.

وصرّحت المصادر، بأن مسؤولا قطريا رفيعا شارك المحادثات بين المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ومستشار الأمن القومي الأوكراني رستم عمروف نهاية الأسبوع الماضي.

وأشار مصدر مطلع، إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فوّض عمروف للتفاوض مع ويتكوف، حيث تم تضمين كثير من تعليقاته في نص الخطة المكونة من 28 نقطة.

ونوّه المصدر، إلى أنه تم التوصل إلى عدد من التفاهمات خلال المحادثات بين عمروف وويتكوف.

وأوضح مسؤول أوكراني، أن زيلينسكي أوفد عمروف للاطلاع على الخطة الامريكية، غير أنه صرّح بأنها كانت إحاطة شفهية ولم يتلق اقتراحا مكتوبا من المبعوث الأمريكي.

ونفى المسؤول الاوكراني، قبول عمروف بشروط الخطة الأمريكية خلال اجتماعه بويتكوف، موضحا ان كييف تتحفظ على عدد من النقاط.

وقبل اجتماعه مع عمروف، أجرى ويتكوف محادثات عميقة مع المبعوث الروسي كيريل دميترييف حول الخطة الأمريكية.

ما موقف زيلينسكي من خطة ترامب؟

كان من المقرر، أن يلتقي ويتكوف الرئيس الأوكراني بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في أنقرة اليوم الأربعاء، وفق مسؤول أمريكي.

لكن المسؤول، أشار إلى أنه تم تأجيل الاجتماع بعد أن اتضح أن زيلينسكي تراجع عن التفاهمات التي توصل إليها ويتكوف مع مستشار الأمن القومي الأوكراني رستم عمروف، وبدا غير مهتم بمناقشة خطة الرئيس الأمريكي.

وكشف المسؤول الأمريكي، أن زيلينسكي سافر إلى أنقرة بخطة بديلة صاغها شركاء أوروبيون، والتي لن يقبلها الروس بدلا من خطة الرئيس الأمريكي.

في المقابل، أكد مسؤول أوكراني أن زيلينسكي أرجأ الاجتماع من أجل مناقشة خطة ترامب على نطاق أوسع بما في ذلك مع حلفائه الأوروبيين.

كذلك، أفاد مسؤول أمريكي آخر بأن الفضيحة السياسية الداخلية في أوكرانيا بشأن تحقيقات فساد مع أقرب مستشاري زيلينسكي كانت سببا آخر في تأجيل الاجتماع.

وأضاف المسؤول الأمريكي: "سمح ترامب لويتكوف بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع زيلينسكي في تركيا، لكنه أيّد قرار إلغاء الاجتماع".

وحذّر المسؤول الأمريكي، من أن "الكرة باتت في ملعب الرئيس الأوكراني"، مشيرا إلى أن بمقدور زيلينسكي زيارة واشنطن لمناقشة الخطة الجديدة لإنهاء الحرب إذا رغب في ذلك.

