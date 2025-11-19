طهران - (د ب أ)

أشارت إيران إلى أنها تدرس إيقاف تخصيب اليورانيوم تماما، مشيرة إلى تحول محتمل في موقف طهران لتبني حل وسط في الخلاف النووي مع الغرب.

ونقلت صحيفة (اعتماد) اليوم الأربعاء عن فاطمة مهاجراني المتحدثة باسم الحكومة قولها إن "تخصيب اليورانيوم لا يتم حاليا، وتتم دراسة احتمالية إيقاف عملية التخصيب تماما، تماشيا مع المصالح الوطنية".

وأضافت المتحدثة أن الهيئات التي تقيم المسألة، وهي منظمة الطاقة الذرية بالبلاد ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي، ستقرر الأفضل من أجل البلاد.

وقال مستشار بارز للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي إن طهران مستعدة لاستئناف المحادثات النووية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونقلت وسائل إعلام محلية عن المستشار كمال خرازي قوله إن إيران ستكون مستعدة كذلك للتفاوض على خفض درجة التخصيب.

وتشهد إيران أزمة اقتصادية تاريخية، ناجمة بشكل رئيسي عن العقوبات الدولية المرتبطة بالنزاع النووي، وتتناقص قيمة العملة الوطنية – الريال- بصورة شبه يومية، في ظل ارتفاع التضخم بوتيرة غير مسبوقة.

ويعتقد بعض المراقبين والشخصيات السياسية في إيران أن إصرار طهران على مواصلة مشروعاتها النووية لا يتماشى مع المصالح الوطنية، إذ قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي.

ويرى بعض المراقبين أن الحل السياسي للخلاف النووي يظل الخيار الوحيد، لتجنب الانهيار فضلا عن الاضطرابات الاجتماعية المحتملة.