تصاعد الخلاف بين البلدين.. الصين توقف طرح الأفلام اليابانية الجديدة

بكين - (د ب أ)

جمدت الصين المراجعات التنظيمية للأفلام اليابانية الجديدة، مما يزيد من تداعيات الخلاف بشأن تايوان في إشارة على أن الأمور لم تهدأ.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدرين مطلعين أن إدارة الأفلام الصينية أوقفت عملية الموافقة على الأفلام الجديدة من اليابان أمس الأول الإثنين، كما أوقفت الهيئة التنظيمية ستة أفلام يابانية كانت قد وافقت عليها وحددت مواعيد طرح لها، بحسب ما قاله المصدران اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتيهما وهما يناقشان توجيهات داخلية.

وتظهر الخطوات أن التوترات بين الجارتين طالت القطاع الثقافي وأثارت مخاوف اقتصادية لطوكيو، وجاء التجميد بعدما أصبحت رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي أول مسؤول ياباني خلال عقود يربط بشكل علني أزمة مضيق تايوان باحتمالية نشر قوات يابانية.

وجاء أمر التجميد قبل يوم من إرسال طوكيو مدير مكتب شؤون آسيا وأوقيانوسيا بوزارة الخارجية، ماساكي كاناي، إلى بكين في محاولة لإضفاء الاستقرار على العلاقات، وبدا أن الاجتماع لم يفعل الكثير لتهدئة التوترات فيما أعرب المدير العام لإدارة الشؤون الآسيوية بوزارة الخارجية الصينية، ليو جين سونج، عن عدم رضاه عن المحادثات.

ولم ترد هيئة تنظيم الأفلام على الفور على طلب بالتعقيب.