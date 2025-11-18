إعلان

العثور على جثتي أم سورية وابنتها بعد عام من اختفائهما في النمسا

كتب : مصراوي

12:09 م 18/11/2025

الشرطة النمساوية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

إنسبروك- (د ب أ)

أعلنت الشرطة النمساوية اليوم الثلاثاء، أنها عثرت على ضحيتين لجريمة قتل، وهما امرأة تبلغ من العمر 34 عاما وابنتها البالغة من العمر عشرة أعوام.

ووفقا لبيانات السلطات، كانت الاثنتان مفقودتين منذ يوليو 2024.

وفي سياق الجريمة، تم القبض على اثنين مشتبه بهما.

ومن المقرر أن تعلن السلطات تفاصيل التحقيقات في وقت لاحق اليوم في إنسبروك.

وأوضحت الشرطة أن الأم وابنتها تحملان الجنسية السورية. وقد تم العثور على جثتيهما في شقة بمدينة إنسبروك، ويُشتبه في تورط رجل نمساوي /55 عاما/ وشقيقه /53 عاما/ في الجريمة، وهما قيد الاحتجاز منذ يونيو الماضي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشرطة النمساوية العثور على جثة ام سورية النمسا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة