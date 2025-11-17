إعلان

"تقل وزير المناجم الوطني".. تحطم طائرة في مطار كولويزي بالكونغو الديمقراطية | فيديو

كتب-عبدالله محمود:

11:46 م 17/11/2025

تحطم طائرة وزير المعادن في الكونغو

شهد مطار كولويزي (KWZ) بمنطقة لوالابا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حادث تحطم طائرة، كانت تقل وزير المعادن الوطني والوفد المرافق له.


وأفادت شبكة سلامة الطيران، أن طائرة "إمبراير ERJ-145LR " التابعة لشركة إيرجيت أنغولا، انحرفت أثناء هبوطها عن المدرج في مطار كولويز.

وأكدت الشبكة، أن النيران اشتعلت في جزءًا من الطائرة أثناء هبوطها، وتم إخلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم بسلام دون تسجيل إصابات.


وأوضحت أن الطائرة المحطمة كانت مستأجرة من قبل وزارة المناجم في جمهورية الكونغو الديمقراطية لنقل وفد حكومي إلى كولويزي عقب حادث منجم مميت هناك.


ووفقًا لشبكة سلامة الطيران، غادرت الرحلة كينشاسا-نجيلي وتوقفت في لوبومباشي (FBM)، وأثناء هبوطها في مطار كولويزي، انحرفت الطائرة عن الجانب الأيسر من المدرج مما أدى لتحطمها.

