مسؤولون: أوكرانيا توقع خطاب نوايا لشراء مقاتلات رافال فرنسية

باريس- (أ ب)

قالت السفارة الأوكرانية في باريس ومكتب الرئيس الفرنسي، إن أوكرانيا وقعت خطاب نوايا لشراء ما يصل إلى 100 طائرة مقاتلة طراز رافال من فرنسا.

وأضاف مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الفرنسي وقعا الوثيقة اليوم الإثنين، التي تشير إلى أن أوكرانيا تدرس احتمالية شراء معدات دفاع فرنسية بما في ذلك مقاتلات رافال.

يشار إلى أن زيلينسكي يقوم بزيارته التاسعة لباريس منذ الهجوم الروسي الشامل لبلاده الذي بدأ في فبراير 2022.

والهدف من محادثاته تعزيز الدفاعات الأوكرانية فيما تدخل البلاد شتاء آخر تحت القصف الروسي لبنية الطاقة لاخاصة بها وأهداف أخرى.