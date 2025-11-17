إعلان

رويترز: ألمانيا تستأنف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل اعتبارا من 24 نوفمبر

كتب : مصراوي

11:36 ص 17/11/2025

ألمانيا

وكالات

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، إن الحكومة سترفع أمرًا بتعليق بعض مبيعات الأسلحة لإسرائيل اعتبارًا من الأسبوع المقبل بعد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي.

وأضاف المتحدث: "إن الحكومة ستعود، كقاعدة عامة، إلى مراجعة كل حالة على حدة في القرارات المتعلقة بصادرات الأسلحة والرد على التطورات الإضافية"، وفق ما أفادت وكالة "رويترز".

وأوضح أن القرار سيسمح باستئناف الصادرات المعلقة في أغسطس، اعتبارًا من 24 نوفمبر الجاري، مؤكدًا أن ألمانيا تظل ملتزمة بدعم السلام الدائم بين إسرائيل والفلسطينيين على أساس حل الدولتين، وستواصل المشاركة في دعم إعادة الإعمار في غزة.

وأعلنت ألمانيا، ثاني أكبر مصدر للأسلحة إلى إسرائيل بعد الولايات المتحدة، عن تعليق بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل في أغسطس الماضي، وسط ضغوط شعبية متزايدة بسبب الحرب في غزة.

وشمل القرار الأسلحة والأنظمة التي يمكن استخدامها في غزة، لكنه لم يشمل الأسلحة والأنظمة الأخرى التي تستخدمها إسرائيل في الخارج.

ألمانيا تصدير الأسلحة إلى إسرائيل الحكومة الألمانية

إعلان

