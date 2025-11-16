لابيد يهاجم حكومة نتنياهو: تعرض أمن إسرائيل للخطر بسبب إخفاقاتها

وكالات

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، حكومة بنيامين نتنياهو، مؤكدًا أنه يوجد إجماع واسع على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر 2023، لكن الحكومة تفعل كل ما بوسعها للتنصل من المسؤولية.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية، خلال تصريحات إعلامية اليوم الأحد، أن رفض حكومة نتنياهو التحقيق في إخفاقاتها بأحداث 7 أكتوبر هو تهرب من المسؤولية مما يعرض أمن الدولة للخطر.



وفي وقت سابق، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن الحكومة تقرر تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر 2023.



وقالت إذاعة الجيش، إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قررت تشكيل فريق وزاري يحدد التفويض الذي سيمنح للجنة التحقيق.



والأسبوع الماضي، دعا رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير إلى إجراء "تحقيق منهجي" في الإخفاقات التي أدت إلى وقوع الهجوم المباغت في السابع من أكتوبر 2023.



وجاءت دعوة زامير في الوقت الذي تُواصل حكومة نتنياهو مقاومة تشكيل لجنة رسمية للتحقيق في الأمر.



كما جاءت دعوة رئيس الأركان عقب صدور تقرير عن لجنة خبراء كان زامير قد عينها، اختتمت به تحقيقات داخلية أجراها الجيش الإسرائيلي في هجوم 7 أكتوبر.



وأفاد تقرير لجنة الخبراء، بأن هجوم حماس المباغت "اعتمد على معلومات استخباراتية استثنائية كانت بحوزة وحدات عديدة في الجيش الإسرائيلي"، وفق ما أوردته شبكة "بي بي سي".



ورأت اللجنة أنه من منظور عسكري إسرائيلي، يتضح أنه رغم التحذيرات، "لم تُتخذ الإجراءات العسكرية اللازمة" من أجل رفع اليقظة والجاهزية داخل الجيش.



وخلصت اللجنة إلى أن ما حدث كان نتيجة "لإخفاقات تراكمية عُمرها سنوات، وتطال فروعًا عدة في المؤسسة العسكرية".



وعلق زامير على تقرير لجنة الخبراء، قائلًا إنه "خطوة مهمة من أجل فهم شامل نحتاج إليه كمجتمع ومؤسسة، ولكن من أجل ضمان ألا تتكرر مثل هذه الإخفاقات فنحن في حاجة إلى فهم أكثر شمولًا يغطي مختلف الأقسام داخل المؤسسة على اختلاف تسلسلها الهرميّ كما لم يحدث بعد".