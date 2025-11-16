إخلاء فندق في إسطنبول بعد وفاة 3 سياح بالتسمم



وكالات

أُخلِي فندق في إسطنبول، تعرضت عائلة تركية - ألمانية كانت تنزل فيه لما يُعتَقَد أنه تسمم أدى إلى وفاة الأم وولديها، وفق وسائل إعلام محلية.

وأوردت صحيفة بيرجون، أن كل نزلاء الفندق، الذي لم تسمِّه، والواقع في حي الفاتح في إسطنبول، نُقلوا إلى فنادق أخرى، من دون تحديد العدد.

ونقل 2 من نزلاء الفندق إلى المستشفى بعدما عانيا من الغثيان والتقيؤ، وفق الصحيفة.

كان أفراد العائلة قد أُصِيبوا بتوعُّك، الأربعاء، بعد تناولهم أطعمة من باعة متجوِّلين في حي أورتاكوي السياحي، على الضفة الأوروبية من مضيق البوسفور.

ونقلوا إلى المستشفى لكن الطفلين البالغين 3 و6 سنوات توفيا، الخميس، فيما توفيت الأم في اليوم التالي، وفق وزير العدل.

وقال المدير الإقليمي لوزارة الصحة التركية في إسطنبول، عبد الله إمري جونر، إن الأب ما زال في حال حرجة.

وتطرَّقت تقارير إعلامية عدة لأنواع الأطعمة التي يعتقد أن أفراد العائلة تناولوها.

لكن محققين اكتشفوا، أن غرفة في الطابق الأرضي من الفندق رُشَّت مؤخرا بمبيدات حشرية، وفق ما أورد الموقع الإلكتروني لصحيفة حرييت، يوم السبت.

كانت الشرطة قد أوقفت موظفًا في الفندق وعاملين في مكافحة الآفات، ما رفع عدد الأشخاص المحتجزين على صلة بالواقعة إلى 7.

وقالت الشرطة، إن العائلة تركية لكنها تعيش في ألمانيا، وإنها أتت إلى إسطنبول لقضاء عطلة، وفقا للغد.