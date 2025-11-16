إعلان

إصابة 9 أشخاص إثر اصطدام سيارة سباق بحشد من المواطنين في أستراليا

كتب : مصراوي

02:18 ص 16/11/2025

أستراليا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلنت وسائل إعلام أسترالية، اليوم الأحد، بإصابة 9 أشخاص في حادث اصطدام سيارة سباق بحشد من المواطنين في ولاية نيو ساوث ويلز شرق البلاد.

قالت قناة "7News": "أصيب 9 أشخاص، أحدهم في حالة حرجة، بعد اصطدام سيارة سباق بحشد من المواطنين في نيو ساوث ويلز".

أضافت: "نقل جميع المصابين إلى المستشفى، ويعاني أحدهم من إصابات خطيرة في العمود الفقري والورك".

ونقلت القناة عن الشرطة، أن سائق السباق اصطدم بسيارة متسابق آخر، مما أفقده السيطرة على سيارته واصطدم بالحاجز الجانبي لمضمار السباق، موضحة أن التحقيق لا يزال جاريا، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أستراليا ادث تصادم في أستراليا صطدام سيارة سباق بحشد من المواطنين اصطدام سيارة سباق بحشد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
هل تتكفل قوات مصرية بنزع سلاح حماس؟ وزير الخارجية يجيب
العظمى بالقاهرة 25 درجة.. الأرصاد: غدًا طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلا
أكبر انخفاض منذ 3 سنوات.. 10 سيارات مستعملة واعتمادية تبدأ من 130 ألفا