إصابة 9 أشخاص إثر اصطدام سيارة سباق بحشد من المواطنين في أستراليا



وكالات

أعلنت وسائل إعلام أسترالية، اليوم الأحد، بإصابة 9 أشخاص في حادث اصطدام سيارة سباق بحشد من المواطنين في ولاية نيو ساوث ويلز شرق البلاد.

قالت قناة "7News": "أصيب 9 أشخاص، أحدهم في حالة حرجة، بعد اصطدام سيارة سباق بحشد من المواطنين في نيو ساوث ويلز".

أضافت: "نقل جميع المصابين إلى المستشفى، ويعاني أحدهم من إصابات خطيرة في العمود الفقري والورك".

ونقلت القناة عن الشرطة، أن سائق السباق اصطدم بسيارة متسابق آخر، مما أفقده السيطرة على سيارته واصطدم بالحاجز الجانبي لمضمار السباق، موضحة أن التحقيق لا يزال جاريا، وفقا لروسيا اليوم.