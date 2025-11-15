واشنطن تضغط لتبني قرار أممي حول غزة وروسيا تقدم اقتراحا منافسا



نيويورك- (أ ب)

كثفت الولايات المتحدة دعواتها الجمعة إلى التوصل إلى إجماع في الأمم المتحدة بشأن خطتها الخاصة بغزة، في الوقت الذي وزعت فيه روسيا اقتراحا منافسا من شأنه أن يستبعد الإشارة إلى سلطة انتقالية من المفترض أن يرأسها الرئيس دونالد ترامب ويطلب من الأمم المتحدة وضع خيارات لتشكيل قوة دولية لتحقيق الاستقرار.

وحثت الولايات المتحدة وثماني دول لعبت دورا في التوصل إلى وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحماس بعد أكثر من عامين من الحرب في غزة، على "تبني سريع" لمشروع القرار الأمريكي الأخير من جانب مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا. وهناك دولة واحدة فقط من الدول الثمانية في المجلس، وهي باكستان.

وجاء البيان المشترك مع قطر ومصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا بعد أن واجهت الولايات المتحدة اعتراضات هذا الأسبوع وأدخلت تغييرات على اقتراحها في الأمم المتحدة لتشمل لغة أكثر تحديدا بشأن تقرير مصير الفلسطينيين، وفقا لدبلوماسي في الأمم المتحدة مطلع على الأمر تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته.

وقال الدبلوماسي إنه من المتوقع طرح المسودة الأمريكية الأخيرة والاقتراح الروسي للتصويت مطلع الأسبوع المقبل، مضيفا أن الخطة الأمريكية يمكن أن تحصل على الأصوات التسعة اللازمة لتمريرها، مع احتمال امتناع روسيا والصين عن التصويت بدلا من استخدام حق النقض.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن خطة ترامب لوقف إطلاق النار "هي أفضل طريق للسلام في الشرق الأوسط" وقال إن المقترح الأمريكي سيساعد على تقدم هذه الجهود.