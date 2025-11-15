موسكو تتهم برلين بخنق المعارضة

موسكو- (د ب أ)

اتهم الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف الحكومة الألمانية بقمع أصوات المعارضة وسط جدل حول زيارة مقررة لروسيا يقوم بها العديد من السياسيين من حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن ميدفيديف قوله يوم الجمعة "أعتقد أن البديل من أجل ألمانيا كقوة سياسية - وبالمناسبة، قوة مهمة للغاية- يتعرض الآن لضغوط هائلة في ألمانيا".

وقال إن الائتلاف الألماني الحالي "بللوا سراويلهم" بسبب رحلة حزب البديل من أجل ألمانيا إلى روسيا.

وقال ميدفيديف، الذي لا يزال يتمتع بنفوذ بصفته نائب رئيس مجلس الأمن القومي في روسيا: "لقد قرر الرفيق في الحزب (فريدريش) ميرتس أنهم إذا ذهبوا (أعضاء حزب البديل من أجل ألمانيا) إلى روسيا الآن، فسيكون ذلك سيئا للغاية بالنسبة لائتلافه".

وقال إنه لذلك، تم إبلاغ حزب البديل من أجل ألمانيا أنه من الأفضل ألا يذهب، ونظرا لضغوط الوضع، "لم يكن لدى الحزب خيار آخر". لكنه أضاف أن هذا مضر بالعلاقات الألمانية الروسية.