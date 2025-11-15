ترامب: سنجري اختبارات على أسلحة نووية مثل دول أخرى



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة ستجري اختبارات على أسلحة نووية كغيرها من الدول، لكنه رفض الإفصاح عما إذا كانت الخطط تتضمن تفجير رأس نووي.

وأضاف ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية "إير فورس وان" خلال توجهه إلى فلوريدا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع: "لا أريد أن أخبركم بذلك، لكننا سنجري تجارب نووية كغيرنا من الدول".

وأمر ترامب الشهر الماضي الجيش الأمريكي باستئناف عملية اختبار الأسلحة النووية فورا بعد توقف دام 33 عاما، وأعلن ذلك بشكل مفاجئ على منصة "تروث سوشيال" في أثناء توجهه على متن طائرة هليكوبتر للقاء الرئيس الصيني شي جين بينج لحضور جلسة مفاوضات تجارية في بوسان بكوريا الجنوبية.

وحذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الثلاثاء، من أن موسكو ستجري تجارب نووية في حال أقدمت أي قوة نووية أخرى على اتخاذ خطوة مماثلة.

وصرّح لافروف، أن روسيا مستعدة لمناقشة مخاوف الولايات المتحدة بشأن ما تسميه واشنطن "أنشطة مشبوهة تحت الأرض"، مضيفا أن موسكو قلقة من التصريحات الأمريكية التي تشير إلى إمكانية استخدام التجارب النووية لأغراض جيوسياسية.

وفيما يتعلق بخلافه مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قال ترامب: "إنه سيتخذ إجراء قضائيا ضدها خلال الأيام المقبلة، ويطالبها بتعويض يصل إلى 5 مليارات دولار بسبب توليف مضلل لأحد خطاباته".

وتابع: "لم أتحدث إلى رئيس وزراء بريطانيا بشأن "بي بي سي" لكنني سأتصل به في وقت لاحق".

وقدمت "بي بي سي" اعتذارا شخصيا لترامب الخميس، بسبب التعديل الذي أجرته على خطاب له، لكنها قالت إنه لا يوجد أساس قانوني لمقاضاتها بسبب ما جاء في فيلم وثائقي وصفه محامو ترامب بأنه كاذب وتشهيري.

وأجبر تسريب اتهامات داخلية بالتحيز في "بي بي سي"، بما في ذلك طريقة تحرير خطاب عام 2021 لترامب في اليوم الذي اقتحم فيه أنصاره مبنى الكابيتول، 2 من أكبر المسؤولين في المؤسسة البريطانية على الاستقالة.

أكد ترامب للصحفيين، أنه لا يعرف شيئا عن رسالة بريد إلكتروني لجيفري إبستين تشير إلى علم الرئيس الأمريكي بالاعتداءات الجنسية التي ارتكبها رجل الأعمال المدان.

وعندما سئل ترامب على متن الطائرة الرئاسية عما قصده إبستين بقوله في رسالة بريد إلكتروني عام 2019 "بالطبع كان على علم بشأن الفتيات"، أجاب "لا أعرف شيئا عن ذلك كانوا ليعلنوا عن ذلك منذ زمن طويل".

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت الجمعة أنها ستنفذ طلب ترامب بالتحقيق في علاقات إبستين المزعومة مع الرئيس الديمقراطي الأسبق بيل كلينتون وبنك "جيه بي مورجان"، وفقا لسكاي نيوز.