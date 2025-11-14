إعلان

نيويورك تايمز: ويتكوف يخطط للقاء خليل الحية قريبا

08:36 م 14/11/2025

وكالات

أفادت صحيفة نيويورك تايمز اليوم الجمعة، المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف يعتزم لقاء خليل الحي.

ونقلت نيويورك تايمز، عن مصدرين مطلعين، أن ويتكوف يعتزم لقاء خليل الحية، كبير المفاوضين في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" قريبا.

وفي وقتٍ سابق من اليوم الجمعة، أفادت "هآرتس"، بأن مسؤولو المؤسسة الأمنية في إسرائيل يشعرون أنه يتم اقصاؤهم من قِبل القيادة الأمريكية والإسرائيلية من التخطيط لغزة بعد الحرب.

وقالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لطلب واشنطن تغيير المواقع العسكرية في ممر غزة دون مشاورات أمنية واسعة.

وفي سياق منفصل، قالت القيادة الوسطى الأمريكية، إن مركز التنسيق المدني العسكري عمل مع منظمة دولية لإزالة الأنقاض من طريق مهم لتدفق المساعدات وسط غزة.

وأضافت أن إزالة الأنقاض جرت في طريق صلاح الدين على طول طريق يربط شمال غزة بجنوبها.

