البرهان: الحرب لن تنتهي إلا بنهاية المتمردين ولا وساطة ولا كلام معهم

وكالات

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، أن الحرب داخل السودان تركت آثارا مدمرة على كل السودانيين.

وقال البرهان في بيان له اليوم الجمعة، إن حماية القوات المسلحة للسودان ووحدتها هي أهم شئ، مشددًا على أن الحرب لن تنتهي إلا بنهاية المتمردين.

وأضاف البرهان: "أن الجميع متأذي من المتمردين وأنه لا سلام أو كلام معهم، ودماء السودانيين أمانة في أعناقنا ونؤكد أنه لا مكان لهولاء القتلة معنا في البلاد".

ودعا البرهان كل السودانيين للمشاركة في ختام المعركة ضد المتمردين، قائلا:"الحرب لن تنتهي إلا بنهاية المتمردين ولا وساطة ولا كلام إلا بتركهم السلاح".

وشدد رئيس مجلس السيادة السوداني، على أنه لا سلام مع هؤلاء المجرمين ولا مكان لهم في السودان ويجب عليهم إلقاء السلاح.