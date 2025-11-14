وكالات

رحبت وزارة الخارجية السودانية، بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي أدان انتهاكات المليشيا المتمردة في الفاشر ومحيطها.

أمر مجلس حقوق الإنسان اليوم الجمعة، المحققين بالسعي لتحديد هويات جميع المتورطين في الفظاعات التي ارتُكبت في مدينة الفاشر للمساعدة في جلبهم أمام العدالة.

وتبنى المجلس قراراً يأمر بعثة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالسودان بالتحقيق بشكل عاجل في انتهاكات القانون الدولي التي ارتكبتها جميع الأطراف في المدينة، وحضّها على "تحديد، متى أمكن" المشتبه بهم في ارتكابها في مسعى لضمان محاسبتهم.