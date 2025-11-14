إعلان

المجر: سنقاضي الاتحاد الأوروبي بسبب خطة إنهاء واردات الطاقة الروسية

كتب : مصراوي

05:35 م 14/11/2025

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بودابست(المجر) (أ ب)

قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، إن بلاده سوف تطعن على خطة للاتحاد الأوروبي لإنهاء واردات الطاقة الروسية وستحيل القضية إلى محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي.

وفي حديثه عبر الإذاعة الرسمية، اتهم أوربان التكتل بمحاولة التحايل على حق النقض الذي يتمتع به بشأن العقوبات المفروضة على الطاقة الروسية باستخدام قواعد التجارة بدلًا من ذلك في خطته للتخلص بشكل تدريجي من جميع واردات النفط والغاز الروسيين ، بحلول نهاية عام 2027 .

وقال أوربان: "سنلجأ إلى محكمة العدل الأوروبية في تلك المسألة. هذا انتهاك صارخ للقانون الأوروبي وسيادة القانون والتعاون الأوروبي. سيدفعون ثمنًا باهظًا للغاية نظير ذلك".

ولا تزال المجر تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري الروسي وسعت للحصول على إعفاءات وهددت باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد عقوبات الاتحاد الأوروبي منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا في عام 2022.

وخلال زيارة إلى واشنطن الأسبوع الماضي، حصل أوربان على إعفاء من العقوبات الأمريكية على شركتي طاقة روسيتين في أعقاب اجتماع في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولطالما رفضت المجر، إرسال شحنات أسلحة إلى أوكرانيا جارتها الشرقية، كما تعارض انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان المجر تقاضي الاتحاد الأوروبي خطة إنهاء واردات الطاقة الروسية العقوبات المفروضة على الطاقة الروسية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
الكلاب الضالة في مصر… واقع مرعب بين "تهديد السكان ومطالب الرحمة"
خلل مفاجئ كتب نهايته.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة محمد صبري