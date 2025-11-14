المجر: سنقاضي الاتحاد الأوروبي بسبب خطة إنهاء واردات الطاقة الروسية

بودابست(المجر) (أ ب)

قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، إن بلاده سوف تطعن على خطة للاتحاد الأوروبي لإنهاء واردات الطاقة الروسية وستحيل القضية إلى محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي.

وفي حديثه عبر الإذاعة الرسمية، اتهم أوربان التكتل بمحاولة التحايل على حق النقض الذي يتمتع به بشأن العقوبات المفروضة على الطاقة الروسية باستخدام قواعد التجارة بدلًا من ذلك في خطته للتخلص بشكل تدريجي من جميع واردات النفط والغاز الروسيين ، بحلول نهاية عام 2027 .

وقال أوربان: "سنلجأ إلى محكمة العدل الأوروبية في تلك المسألة. هذا انتهاك صارخ للقانون الأوروبي وسيادة القانون والتعاون الأوروبي. سيدفعون ثمنًا باهظًا للغاية نظير ذلك".

ولا تزال المجر تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري الروسي وسعت للحصول على إعفاءات وهددت باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد عقوبات الاتحاد الأوروبي منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا في عام 2022.

وخلال زيارة إلى واشنطن الأسبوع الماضي، حصل أوربان على إعفاء من العقوبات الأمريكية على شركتي طاقة روسيتين في أعقاب اجتماع في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولطالما رفضت المجر، إرسال شحنات أسلحة إلى أوكرانيا جارتها الشرقية، كما تعارض انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي.