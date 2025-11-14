إندونيسيا.. انهيارات أرضية بجزيرة جاوة تخلف قتيلين و21 مفقودا

جاكرتا- (أ ب)

قال مسؤولون في إندونيسيا اليوم الجمعة إن الانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في جزيرة جاوة الإندونيسية أسفرت عن مقتل شخصين وفقدان 21 آخرين.

ويواصل رجال الإنقاذ البحث عن المفقودين البالغ عددهم 21 شخصا.

وذكر مسؤولون في بيان أن عدة أيام من الأمطار الغزيرة في المنطقة نجم عنها انهيارات أرضية ألحقت أضرارا بعشرات المنازل في 3 قرى بمقاطعة جاوة الوسطى مساء الخميس.

وقال عبدول مهاري ، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، في البيان إن " حالة الأرض غير المستقرة شكلت تحديا لفريق البحث والإنقاذ في البحث عن الضحايا أثناء ما يسمى بالساعة الذهبية".

ومع ذلك، واصل الفريق المشترك جهوده في البحث والإنقاذ صباح اليوم الجمعة. وأضاف أنه تم نشر معدات ثقيلة لتسريع عمليات البحث والإنقاذ.

وفي لقطات نشرتها الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ ظهر رجال الإنقاذ وهم يبحثون عن ضحايا مدفونين تحت ركام المنازل.

وتتسبب الأمطار الموسمية الغزيرة، التي تهطل في الفترة من أكتوبر إلى مارس بشكل متكرر في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في إندونيسيا.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، لاقى أكثر من 20 شخصا حتفهم بعدما جرفتهم الفيضانات والانهيارات الأرضية بعد هطول أمطار غزيرة في مقاطعة جاوة الوسطى.