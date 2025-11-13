وكالات

هنّأت حركة المقاومة الفلسطينية حماس في بيان، الطلاب الفلسطينيين الناجحين في امتحانات الثانوية العامة في قطاع غزة.

وقالت حماس في بيانها: "تتقدم الحركة (بأحرّ التهاني وأصدق التبريكات إلى أبناء شعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإلى طلابنا وطالباتنا الناجحين والمتفوقين في امتحانات الثانوية العامة، الذين أكرمهم الله تعالى بهذا التفوق رغم ما مرّوا به من ظروف قاسية ومروّعة خلال حرب الإبادة على أهلنا وقطاعنا الحبيب".

وأشارت حماس إلى أن "هذا النجاح المشرّف، الذي تحقق وسط ركام الحرب وآلام الحصار، يُجسد وعي شعبنا الفلسطيني وإرادته الصلبة وإصراره على التحدي ومواصلة مسيرة العلم والحضارة، ويؤكد أن الاحتلال، رغم تدميره الممنهج للمدارس والجامعات واستهدافه للطلبة والمعلمين، لن يستطيع كسر عزيمة شعبنا أو محو شغفه بالعلم والحياة".

ودعت حماس "الدول والمؤسسات والمنظمات المعنية بالتعليم حول العالم إلى تقديم الدعم المستدام لطلبتنا وجامعاتنا ومدارسنا في قطاع غزة، لتمكينها من مواصلة رسالتها التعليمية والوطنية، باعتبارها جزءاً أصيلاً من مسيرة نضال شعبنا الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال وبناء مستقبله المشرق".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية نتائج الثانوية العامة لطلبة قطاع غزة مواليد