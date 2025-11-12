"اغتصبوني بزجاجة".. أسرى فلسطينيون يروون ما تعرضوا له في سجون إسرائيل

أسرى فلسطينيون يروون ما تعرضوا له في سجون إسرائيل

وكالات

كشفت أسيرة فلسطينية محررة من سجون الاحتلال الإسرائيلي، عن ما تعرضت له من انتهاكات جنسية وتصويرها بعد تجريدها من ملابسها خلال فترة اعتقالها.

ووثّق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، شهادة الأسيرة "ن.أ" التي كشفت عن ممارسات ممنهجة للتعذيب الجنسي شملت الاغتصاب والتجريد من الملابس والتصوير القسري والاعتداء الجنسي بالأدوات والكلاب من قِبل جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح المركز، أن الشهادات التي جمعها لأسرى فلسطينيين تؤكد تعرضهم "لإذلال نفسي متعمد يهدف إلى سحق كرامتهم الإنسانية ومحو الهوية الفردية بأكملها"، مشيرا إلى أن ما ورد في هذه الشهادات لا يمثل حوادث فردية معزولة، لكنه يأتي في إطار سياسة ممنهجة تمارس في سياق جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة ضد سكان غزة.

وذكر المركز، أن الأسيرة التي تعرضت للاغتصاب 4 مرات، تبلغ من العمر 42، اعتُقلت في نوفمبر 2024 خلال مرورها بأحد الحواجز الإسرائيلية شمالي غزة.

وقالت الأسيرة المحررة، إنها تعرضت لأنماط متعددة من التعذيب والعنف الجنسي، بما في ذلك اغتصابها 4 مرات وتعرضت للشتم بألفاظ نابية، كما قام جنود الاحتلال الإسرائيلي بتصويرها عارية وصعقها بالكهرباء وضربها.

وصفت "ن.أ" ما تعرضت له من عنف جنسي في سجون الاحتلال، إذ طلب منها الجنود خلع ملابسها قبل أن يثبتوا أطرافها، تقول: "بعد ذلك اغتصبني أحدهم، بدأت بالصراخ وأنا معصوبة العينين، فضربوني على رأسي ثم سمعت صوت الكاميرا وأعتقد أنهم كانوا يسجلون ما يحدث".

بلغت الحالة النفسية للأسيرة الفلسطينية أدنى مستوى، إذ تقول إنها "تمنّيت الموت في كل لحظة. بعد اغتصابي تُركت وحيدة في السرير عارية ومقيدة اليدين لساعات".

أضافت "ن.أ" في شهادتها للمركز الحقوقي: "بقيت عارية ليوم كامل، وكانوا يراقبونني من فتحة الباب، صوروني. وقال لي أحد الجنود: سننشر صورك على مواقع التواصل الاجتماعي".

لم تقتصر الاعتداءات الجنسية على النساء من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لكنه طال رجالا كذلك.

المركز الحقوقي الفلسطيني، وثّق شهادات عدد من الشبان الذين طالتهم الاعتداءات الجنسية في السجون الإسرائيلية، من بين هؤلاء "م.أ" يبلغ 18 عاما، الذي اعتُقل بالقرب من أحد مراكز توزيع المساعدات التابعة لمؤسسة "غزة الإنسانية" في القطاع.

وأفاد الأسير بتعرضه للاغتصاب عبر "إدخال زجاجة قسرا في فتحة الشرج" لأكثر من مرة كما هو الحال مع معتقلين آخرين كانوا معه في السجن.

على ضوء ذلك، طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتحرك فورا لوضع حد لممارسات التعذيب الممنهجة والإخفاء القسري ضد المعتقلين"، داعيا إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن جميع المعتقلين الفلسطينيين المحتجزين بشكل تعسفي، وكذا تمكين الصليب الأحمر من الوصول إليهم دون قيود".

وحذّر المركز، من أن آلاف المعتقلين الفلسطينيين يواجهون خطر الموت الحتمي وفق قانون إعدام الأسرى".

كان الكنيست الإسرائيلي، أقر مساء أمس الأول الاثنين، بالقراءة الأولى مشروع قانون يجيز إعدام المعتقلين الفلسطينيين بأغلبية، حيث أيّد 39 عضوا من أصل 120 القرار، مقابل رفض 16 آخرين، وفق هيئة البث العبرية.

وعقب تمرير المشروع بالقراءة الأولى، يلزم التصويت عليه بالقراءة الثانية والثالثة ليصبح نافذا، لكن الكنيست لم يحدد موعدا لذلك.