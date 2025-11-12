إعلان

الإدعاء التركي يطالب بسجن إمام أوغلو لمدة 2430 عاما

كتب : مصراوي

01:51 م 12/11/2025

أكرم إمام أوغلو

إسطنبول - (د ب أ)

ذكرت شبكة " تي ار تي" الإعلامية أن الإدعاء التركي طالب بتوقيع عقوبة السجن لفترة تصل إلى 2430 عاما بحق عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وذلك بعد نحو ثمانية أشهر من إلقاء القبض على السياسي المعارض وعزله من منصبه.

وقال مكتب المدعي العام في إسطنبول إن لائحة الاتهام تتضمن تهما بتأسيس وقيادة منظمة إجرامية والرشوة وغسل الأموال بالإضافة إلى تهم أخرى.

وقال محامي من حزب إمام أوغلو لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة مطلقا، وأنه يتوقع تبرئة موكله في المحكمة.

ويعد إمام أوغلو، الذي ينتمي لحزب الشعب الجمهوري، منافسا بارزا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويرى المنتقدون أن هذا الإجراء القانوني ضد إمام أوغلو يمثل محاولة مقصودة من جانب الحكومة للقضاء على أقوى حزب معارض في البلاد.

وذكرت شبكة سي إن إن تورك أن لائحة الاتهام تتألف من 3900 صفحة، وتشمل 402 مشتبها بهم.

ويذكر أنه تم إلقاء القبض على إمام أوغلو في مارس الماضي، وعزل من منصبه لاتهامه بالإرهاب والفساد، ويخضع للاحتجاز منذ ذلك الحين، وأثار القبض على إمام أوغلو وعزله أكبر احتجاجات تشهدها تركيا منذ أكثر من 10 أعوام.

أكرم إمام أوغلو سجن أكرم إمام أوغلو إسطنبول

