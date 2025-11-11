من دولة عربية.. اعتقال أمٌّ متهمة بمحاولة إعماء طفلها في إسبانيا

وكالات

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على امرأة تبلغ من العمر 27 عامًا، للاشتباه في محاولتها إعماء طفلها البالغ عامين، بعدما صبّت في عينيه مادة كيميائية خطيرة كادت أن تفقده بصره بالكامل.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن الأم كانت قد وصلت مؤخرًا من الجزائر، حيث تقيم عائلتها، قبل أن يُنقل طفلها إلى أحد مستشفيات فالنسيا في أغسطس الماضي وهو في حالة حرجة، وتمكن الأطباء من إنقاذ جزء من قدرته على الرؤية بفضل تدخل طبي عاجل.

وأفادت صحيفة "إيه بي سي فالنسيا" بأن التحقيقات الأولية كشفت عن مؤشرات على تعرض الطفل لسوء معاملة متكررة من والدته على مدى أشهر، ما دفع السلطات إلى وضعه تحت الرعاية الحكومية حفاظًا على سلامته، كما تبين أن للأم طفلة أخرى تبلغ من العمر سبع سنوات وتعاني من فقدان البصر الكامل.

ولا تزال الشرطة الإسبانية تواصل التحقيق في القضية، وسط ترجيحات بأن تكون المتهمة مصابة باضطراب نفسي يقف وراء سلوكها المروع