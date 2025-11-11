إعلان

بعد 12 عاما من إغلاقها.. السفارة السورية تعود إلى العمل رسميا في واشنطن

كتب : مصراوي

06:42 ص 11/11/2025

السفارة السورية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلن وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني، تسلمه قرارا موقعا من واشنطن برفع القيود المفروضة على البعثة الدبلوماسية والسفارة السورية بواشنطن مما يمكنها من استئناف نشاطها كاملا.

كتب الشيباني عبر منصة "إكس": "اليوم، تعود سوريا إلى ممارسة دورها الدبلوماسي بحرية كاملة على الأراضي الأمريكية، ضمن خطة وزارة الخارجية السورية الاستراتيجية".

أضاف الشيباني: "تسلمنا قرارا موقعا من صديقي وزير الخارجية الأمريكي، يقضي برفع كل الإجراءات القانونية المفروضة سابقا على البعثة السورية وسفارة الجمهورية العربية السورية مرة جديدة — وليس الأخيرة — تؤكد الدبلوماسية السورية حضورها الفاعل وقدرتها على تحقيق تقدم ثابت في إزالة العقبات وتهيئة الطريق نحو مستقبل سوري أكثر انفتاحا واستقرارا."

بذلك، تعود السفارة السورية إلى العمل رسميا بعد أكثر من 12 عاما من إغلاقها.

ويأتي هذا التطور عقب اللقاء الذي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، والذي شكل محطة محورية في تطبيع العلاقات الثنائية، وفقا لروسيا اليوم.

ومن جهته، أكد مسؤول أمريكي، أن واشنطن تسمح لسوريا باستئناف أنشطتها الدبلوماسية في سفارتها بهدف "تعزيز التنسيق في قضايا مكافحة الإرهاب والأمن والاقتصاد".

وأضاف أن دمشق وقعت مؤخرا إعلان تعاون سياسي مع "التحالف الدولي" لمحاربة تنظيم "داعش"، وأن الرئيس ترامب يدعم اتفاقية أمنية محتملة مع إسرائيل تهدف إلى "تعزيز الاستقرار الوطني والإقليمي".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السفارة السورية السفارة السورية في واشنطن واشنطن سوريا عودة عمل السفارة السورية في واشنطن وزيرخارجية أمريكا ترامب والشرع الشرع ترامب يثق في الرئيس الشرع الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع لقاء ترامب والشرع ترامب والشرع في البيت الأبيض

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالفيديو والصور- نقل جثمان المطرب إسماعيل الليثي من المنيا إلى القاهرة استعدادًا لتشييعه
بالبدلة والفستان.. عروسان يشاركان في انتخابات النواب بالبحيرة (فيديو وصور)
الأرصاد تحذر: موجة عدم استقرار تضرب البلاد وأمطار رعدية- فيديو
9 صور.. أول أتوبيس عائم في مصر وأفريقيا بسرعة 100 كم
مكان وموعد تشييع جنازة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي
بعد تعرضه للهجوم بسبب كلمته في الجزائر.. ياسر جلال: "أخطأت وأعتذر"
لماذا لم يُستخدم الحبر الفسفوري في انتخابات النواب؟
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)