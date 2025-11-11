

وكالات

أعلن وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني، تسلمه قرارا موقعا من واشنطن برفع القيود المفروضة على البعثة الدبلوماسية والسفارة السورية بواشنطن مما يمكنها من استئناف نشاطها كاملا.

كتب الشيباني عبر منصة "إكس": "اليوم، تعود سوريا إلى ممارسة دورها الدبلوماسي بحرية كاملة على الأراضي الأمريكية، ضمن خطة وزارة الخارجية السورية الاستراتيجية".

أضاف الشيباني: "تسلمنا قرارا موقعا من صديقي وزير الخارجية الأمريكي، يقضي برفع كل الإجراءات القانونية المفروضة سابقا على البعثة السورية وسفارة الجمهورية العربية السورية مرة جديدة — وليس الأخيرة — تؤكد الدبلوماسية السورية حضورها الفاعل وقدرتها على تحقيق تقدم ثابت في إزالة العقبات وتهيئة الطريق نحو مستقبل سوري أكثر انفتاحا واستقرارا."

بذلك، تعود السفارة السورية إلى العمل رسميا بعد أكثر من 12 عاما من إغلاقها.

ويأتي هذا التطور عقب اللقاء الذي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، والذي شكل محطة محورية في تطبيع العلاقات الثنائية، وفقا لروسيا اليوم.

ومن جهته، أكد مسؤول أمريكي، أن واشنطن تسمح لسوريا باستئناف أنشطتها الدبلوماسية في سفارتها بهدف "تعزيز التنسيق في قضايا مكافحة الإرهاب والأمن والاقتصاد".

وأضاف أن دمشق وقعت مؤخرا إعلان تعاون سياسي مع "التحالف الدولي" لمحاربة تنظيم "داعش"، وأن الرئيس ترامب يدعم اتفاقية أمنية محتملة مع إسرائيل تهدف إلى "تعزيز الاستقرار الوطني والإقليمي".