

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتطلع إلى لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع والتحدث معه مرة أخرى، بعد أن أجرى الزعيمان محادثات في وقت سابق في البيت الأبيض.

وفي تصريحات لترامب عبر منصة تروث سوشيال: "كان لي الشرف بلقاء أحمد حسين الشرع، الرئيس السوري الجديد، حيث ناقشنا جميع جوانب السلام في الشرق الأوسط، وهو من أشدّ دعاة السلام فيه".

وأضاف: "أتطلع إلى اللقاء والتحدث مجددًا"، مضيفا: "الجميع يتحدث عن المعجزة الكبرى التي تحدث في الشرق الأوسط. إن استقرار سوريا ونجاحها أمرٌ بالغ الأهمية لجميع دول المنطقة".

أوضح الرئيس ترامب، أن الولايات المتحدة تتوقع أن ترى إجراءات ملموسة من الحكومة السورية لطي صفحة الماضي والعمل على تحقيق السلام في المنطقة.

من جانبه، أشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى أن تخفيف العقوبات يمنح الشعب السوري فرصةً للتقدم، مضيفا: "أصدرت قرارا بتعليق عقوبات قانون قيصر الإلزامية بناء على إجراءات الحكومة السورية".

وقال روبيو: "أصدرتُ اليوم تعليقًا لعقوبات قانون قيصر الإلزامية بناءً على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية عقب سقوط نظام الأسد"، موضحا: أن القرار يدعم تعليق عقوبات قانون قيصر جهود سوريا لإعادة بناء اقتصادها، واستعادة علاقاتها مع الشركاء الأجانب، وتعزيز الرخاء والسلام لجميع مواطنيها.

وتواصل وزارة الخارجية الأمريكية بحسب البيان: "الوفاء بوعد الرئيس ترامب بتوفير فرصة السلام الدائم والازدهار للشعب السوري"، وفقا للغد.