

وكالات

قال الرئيس السوري أحمد الشرع لقاء مع شبكة "فوكس نيوز"، إن سوريا أصبحت الآن حليفا جيوسياسيا للولايات المتحدة، ووجهة جاذبة لاستثمارات واشنطن، ولا سيما في قطاع استخراج الغاز.

تأتي الزيارة الرسمية التي بدأها الرئيس الشرع إلى واشنطن في إطار مرحلة جديدة من الحوار السوري–الأمريكي، بعد قرار مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي بالموافقة على رفع سلسلة من العقوبات المفروضة على الرئيس السوري وأعضاء من حكومته، استجابة لطلب أمريكي.