إعلان

الشرع: دمشق أصبحت حليفًا جيوسياسيًا لواشنطن ووجهة بارزة لاستثماراتها في الغاز

كتب : مصراوي

02:16 ص 11/11/2025

أحمد الشرع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قال الرئيس السوري أحمد الشرع لقاء مع شبكة "فوكس نيوز"، إن سوريا أصبحت الآن حليفا جيوسياسيا للولايات المتحدة، ووجهة جاذبة لاستثمارات واشنطن، ولا سيما في قطاع استخراج الغاز.

تأتي الزيارة الرسمية التي بدأها الرئيس الشرع إلى واشنطن في إطار مرحلة جديدة من الحوار السوري–الأمريكي، بعد قرار مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي بالموافقة على رفع سلسلة من العقوبات المفروضة على الرئيس السوري وأعضاء من حكومته، استجابة لطلب أمريكي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع أحمد الشرع واشنطن أمريكا سوريا جزء كبير من الشرق الأوسط تعزيز العلاقات بين سوريا وأمريكا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالفيديو والصور- نقل جثمان المطرب إسماعيل الليثي من المنيا إلى القاهرة استعدادًا لتشييعه
بالبدلة والفستان.. عروسان يشاركان في انتخابات النواب بالبحيرة (فيديو وصور)
الأرصاد تحذر: موجة عدم استقرار تضرب البلاد وأمطار رعدية- فيديو
9 صور.. أول أتوبيس عائم في مصر وأفريقيا بسرعة 100 كم
مكان وموعد تشييع جنازة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي
بعد تعرضه للهجوم بسبب كلمته في الجزائر.. ياسر جلال: "أخطأت وأعتذر"
لماذا لم يُستخدم الحبر الفسفوري في انتخابات النواب؟
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)