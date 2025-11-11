الشرع: دمشق أصبحت حليفًا جيوسياسيًا لواشنطن ووجهة بارزة لاستثماراتها في الغاز
02:16 ص 11/11/2025
أحمد الشرع
قال الرئيس السوري أحمد الشرع لقاء مع شبكة "فوكس نيوز"، إن سوريا أصبحت الآن حليفا جيوسياسيا للولايات المتحدة، ووجهة جاذبة لاستثمارات واشنطن، ولا سيما في قطاع استخراج الغاز.
تأتي الزيارة الرسمية التي بدأها الرئيس الشرع إلى واشنطن في إطار مرحلة جديدة من الحوار السوري–الأمريكي، بعد قرار مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي بالموافقة على رفع سلسلة من العقوبات المفروضة على الرئيس السوري وأعضاء من حكومته، استجابة لطلب أمريكي.
